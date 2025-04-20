В Хабаровске беременная жестоко избила девушку, заподозрив мужа в изменах

В Хабаровске беременная жестоко избила девушку, заподозрив своего супруга в измене. У пострадавшей подозрение на перелом носа и многочисленные ушибы, она обратилась в полицию, сообщает Baza .

Инцидент произошел в пятницу во дворе ЖК «Вершины». На опубликованных кадрах видно, как мужчина разговаривает с девушкой, сидя на лавочке. В этот момент из подъезда выходит его беременная супруга и начинает избивать девушку. Она наносит удары ногами и бьет пострадавшую головой о тротуарную плитку, таская девушку по двору за волосы.

По данным местных СМИ, мужчина разговаривал со своей знакомой, с которой у него не было любовных отношений. Он попросил девушку купить продукты, так как из-за ссоры супруга якобы заблокировала его банковскую карту. Разговор заметила жена, подумав, что муж общается с любовницей.

Примечательно, что в момент избиения мужчина никак не пытался оттащить свою супругу, а спокойно наблюдал за происходящим со стороны. Также разнять драку не рискнули и проходящие свидетели-мужчины. Избиение закончилось лишь тогда, когда беременная женщина устала.

У пострадавшей подозрение на перелом носа и многочисленные ушибы. После инцидента она зафиксировала факт нанесения побоев и обратилась в правоохранительные органы. Как пишут местные СМИ, в ночь на субботу в ходе очередного скандала мужчина избил свою беременную супругу.