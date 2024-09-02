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Приезжие устроили потасовку у ЖК «Велтон парк» в Химках

В Сети появилось видео конфликта между приезжими, который произошел у ЖК «Велтон парк» в Химках. В результате потасовки пострадал один человек, сообщает Telegram-канал «Сходня Инфо».

На опубликованных кадрах видно, как у магазина «Дикси» столпились люди. В какой-то момент начинается стрельба. Очевидец, который вел съемку, поспешил укрыться в безопасном месте.

На место происшествия вызвали «скорую помощь» и полицию.

Местные жители готовятся собирать подписи за депортацию приезжих, которые устроили стрельбу посреди улицы.