Приезжие устроили потасовку у ЖК «Велтон парк» в Химках
Фото - © Telegram-канал «Сходня Инфо»
В Сети появилось видео конфликта между приезжими, который произошел у ЖК «Велтон парк» в Химках. В результате потасовки пострадал один человек, сообщает Telegram-канал «Сходня Инфо».
На опубликованных кадрах видно, как у магазина «Дикси» столпились люди. В какой-то момент начинается стрельба. Очевидец, который вел съемку, поспешил укрыться в безопасном месте.
На место происшествия вызвали «скорую помощь» и полицию.
Местные жители готовятся собирать подписи за депортацию приезжих, которые устроили стрельбу посреди улицы.