Приехал реанимобиль: видео из школы в Уфе, на которую напал ученик с травматом

Опубликовано видео из школы в Уфе, где ученик выстрелил в педагога

Ученики сняли на видео обстановку внутри гимназии №16 в Уфе, где во вторник утром 9-классник открыл стрельбу из травматического оружия. Кадры публикует SHOT .

На видео показано, как к зданию учебного заведения подъезжает реанимобиль. На месте также работают другие экстренные службы, в том числе полиция.

Школьники рассказали, что забаррикадировались в кабинете сразу же, как только услышали шум и выстрелы. Учитель оперативно закрыл дверь в класс.

Предварительно, нападавший стрелял в педагога. О его состоянии в данный момент ничего не известно. Подростка задержали.

Во вторник в уфимских школах должна была пройти учебная тревога, поэтому не все сразу осознали, что нападение настоящее.

