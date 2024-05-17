Причиной взрыва в военной академии стала детонация старого боеприпаса
Причиной взрыва у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного в Санкт-Петербурге стала детонация старого боеприпаса, сообщает Mash.
По предварительным данным, произошла детонация старого боеприпаса в подвале одного из корпусов на Тихорецком бульваре.
В результате произошедшего минимум три человека пострадали.
На месте инцидента работают экстренные службы города. Пострадавших людей госпитализируют в больницы.
Ранее минимум два человека пострадали в результате взрыва, который произошел у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного в Санкт-Петербурге.