Причиной взрыва в военной академии стала детонация старого боеприпаса

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Причиной взрыва у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного в Санкт-Петербурге стала детонация старого боеприпаса, сообщает Mash .

По предварительным данным, произошла детонация старого боеприпаса в подвале одного из корпусов на Тихорецком бульваре.

В результате произошедшего минимум три человека пострадали.

На месте инцидента работают экстренные службы города. Пострадавших людей госпитализируют в больницы.

Ранее минимум два человека пострадали в результате взрыва, который произошел у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного в Санкт-Петербурге.