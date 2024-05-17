Двое пострадали в результате взрыва у военной академии связи имени Буденного

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Взрыв произошел у военной академии связи имени Буденного в Петербурге

Минимум два человека пострадали в результате взрыва, который произошел у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного в Санкт-Петербурге, сообщает Mash .

Здание находится на Тихорецком проспекте. Там и был слышен мощный хлопок.

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали минимум два человека. На кадрах видно, что к зданию подъезжают машины скорой помощи и пожарных.

В настоящее время на месте инцидента работают оперативные службы.