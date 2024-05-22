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Причиной перестрелки на юге Москвы стал конфликт из-за женщины

Замечание, сделанное относительно совершаемых в отношении женщины действий, стало причиной драки со стрельбой на юге Москвы. В результате перестрелки пострадали 4 человека, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Вечером 21 мая от 10 до 15 мужчин устроили драку на улице Медынской в столичном районе Западном Бирюлево. Конфликт сопровождался стрельбой из оружия. В результате двоих участников драки с ножевыми ранениями доставили в медучреждение. Еще одному мужчине был причинен тяжкий вред здоровью.

Правоохранительные органы задержали 7 участников конфликта, поиск остальных продолжается.

По факту случившегося возбудил уголовные дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство) и п. «д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

Прокуратура держит на контроле расследование дела и привлечение фигурантов к уголовной ответственности.