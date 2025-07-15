В Подмосковье стартовал Всероссийский онлайн-флешмоб «Россия, плыви!»

Жители Подмосковья и все любители плавания до 26 июля могут принять участие в масштабной Всероссийской онлайн-акции «Россия, плыви!» от федерации водных видов спорта России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чтобы стать участником онлайн-флешмоба, необходимо проплыть любую дистанцию от 50 метров в открытой воде или в бассейне, затем следует сделать фотографию или видеоролик во время плавания или с водой (например, на берегу) и разместить их до 26 июля в своих социальных сетях: «VK» (открытая страница), «Telegram» (открытый канал) или в открытой группе «X-WATERS» в «Telegram». В описании публикации должен быть указан хэштег #РоссияПлыви.

​Авторы 50 самых креативных и впечатляющих фото или видео будут награждены слотами на заплывы международной серии «X-WATERS» 2025 или 2026 года на дистанции до 8 км. Победители будут определены комиссией федерации водных видов спорта России и командой спортивного сообщества «X-WATERS».

В номинации «лучшее фото/видео в воде» победителями будут объявлены 20 лучших публикаций. Еще 20 участников будут отмечены в номинации «лучшее фото/видео на берегу (с плавательной атрибутикой)». И в номинации «лучшее детское фото/видео в воде или на берегу с плавательной атрибутикой» наградят 10 человек.

Фотографии и видеоролики победителей будут размещены в галерее всероссийского флешмоба «Россия, плыви!» на сайте радиостанции «Серебряный дождь», а также в официальных сообществах проекта в «VK».

​Главная цель акции — привлечь внимание к роли плавания в укреплении здоровья населения, повысить интерес к занятиям в воде и популяризировать активный отдых как неотъемлемую часть жизни современного человека.

Флешмоб проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России» при поддержке международной серии заплывов на открытой воде «X-WATERS», а также федерации водных видов спорта России в рамках проекта «Плавание для всех».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.