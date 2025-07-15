Более 500 единиц медтехники для лечения онкологии получили больницы Подмосковья

Медицинские организации Московской области в этом году получили новое медоборудование для выявления и лечения онкологических заболеваний. Это аппараты УЗИ, видеоэндоскопическая техника, оборудование для гистологии, операционный микроскоп и другая медтехника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для качественной диагностики различных патологий, в том числе новообразований, и эффективного лечения продолжаем оснащать наши больницы и поликлиники современным медицинским оборудованием. В этом году медучреждения Подмосковья получат 581 единицу оборудования для выявления и лечения онкологических заболеваний, из них 524 единицы уже поставлено. На закупку медтехники было выделено 546 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование поступило в 30 медицинских организаций, в том числе в Мытищинскую, Клинскую, Коломенскую, Красногорскую, Реутовскую, Шатурскую и другие больницы. Медтехника закуплена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.