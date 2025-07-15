В Балашихе обсудили содержание территорий вдоль Горьковского шоссе

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева глава городского округа Балашиха Сергей Юров провел совместное совещание с руководством Реутова по содержанию территорий вдоль Горьковского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе рабочей встречи Сергей Юров вместе с коллегами, представителями силового блока и надзорных ведомств обсудил содержание коммерческих объектов, прилегающих к трассе.

«С арендаторами и владельцами, чьи коммерческие объекты не соответствуют требованиям, обсудили замечания. Также мы обозначили четкие сроки для их устранения», — прокомментировал Сергей Юров.

Глава городского округа Балашиха также отметил, что общая задача всех участников встречи — обеспечить безопасность, чистоту и соблюдение норм вдоль федеральных и региональных трасс. Поэтому контроль за исполнением этой задачи будет постоянным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.