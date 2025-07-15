Автоинспекторы Орехово-Зуева провели урок безопасности в детском лагере «Луч»

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Начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Орехово-Зуевскому округу, подполковник полиции Андрей Алексеев посетил оздоровительный лагерь «Луч», где познакомил ребят с работой дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Детям показали патрульный автомобиль, объяснили его возможности и продемонстрировали работу радиостанции, световой и звуковой сигнализации. Особый интерес вызвали приборы, используемые инспекторами в повседневной работе. Ребята смогли посидеть за рулем автомобиля и примерить на себя роль сотрудника Госавтоинспекции.

В завершение встречи полицейские напомнили детям о важности использования световозвращающих элементов и наглядно показали, как их правильно размещать.

Ранее в летнем лагере при лицее города Ликино-Дулево автоинспекторы совместно с ЮИДовцами и активистами «Движения Первых» провели тематический квест по правилам дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.