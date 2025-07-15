Удар молнии поджег жилой дом в Московской области
Фото - © Телеграм-канал «Осторожно, Москва»
Удар молнии поджег частный жилой дом в деревне Вялки в Раменском муниципальном округе Московской области. Людей удалось спасти, сообщает «Осторожно, Москва».
Возгорание началось после того, как молния ударила в крышу частного дома. К месту пожара прибыли сотрудники МЧС.
Крыша дома полностью разрушена и горит. От объекта исходит черный дым.
Ранее молния ударила в жилой дом в Москве рядом с Останкинской башней. Это произошло на фоне тропического ливня и грозы, накрывших российскую столицу 15 июля.