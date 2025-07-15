Удар молнии поджег жилой дом в Московской области

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Удар молнии поджег частный жилой дом в деревне Вялки в Раменском муниципальном округе Московской области. Людей удалось спасти, сообщает « Осторожно, Москва ».

Возгорание началось после того, как молния ударила в крышу частного дома. К месту пожара прибыли сотрудники МЧС.

Крыша дома полностью разрушена и горит. От объекта исходит черный дым.

Ранее молния ударила в жилой дом в Москве рядом с Останкинской башней. Это произошло на фоне тропического ливня и грозы, накрывших российскую столицу 15 июля.