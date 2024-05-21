4 человека пострадали во время массовой драки со стрельбой на юге Москвы

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На юге столицы произошла массовая драка со стрельбой

В Бирюлево на улице Медынской произошла массовая драка, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

21 мая около 20:00 вечера группа мужчин из 10-12 человек устроила драку на улице Медынской в Западном Бирюлево. Конфликт сопровождался стрельбой. Очевидцы утверждают, что было слышно как минимум 3 выстрела, пишет SHOT.

Часть стрелявших скрылась с места происшествия на автомобилях, остальные участники драки разбежались.

Полицейские оперативно опрашивают свидетелей, устанавливая обстоятельства произошедшего и участников драки. Улица оцеплена, на месте работают экстренные службы.

По информации «112», в ходе перестрелки пострадали 4 человека. Их госпитализировали.

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