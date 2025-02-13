При взрыве в баре в Гренобле пострадали 12 человек

Происшествия

Во французском Гренобле произошел взрыв, в результате которого пострадали 12 человек, сообщает RT со ссылкой на радиостанцию Ici.

По предварительной информации, неизвестный бросил гранату. Сотрудники полиции устанавливают его мотивы. Рассматриваются разные версии.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще двое — в тяжелом.

Пока подозреваемого не задержали.

Ранее мальчик кинул петарду в канализацию в одном из районов китайской провинции Сычуань. Это спровоцировало мощный взрыв метана.