При взрыве в баре в Гренобле пострадали 12 человек Происшествия сегодня в 03:40

Во французском Гренобле произошел взрыв, в результате которого пострадали 12 человек, сообщает RT со ссылкой на радиостанцию Ici.

По предварительной информации, неизвестный бросил гранату. Сотрудники полиции устанавливают его мотивы. Рассматриваются разные версии. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, еще двое — в тяжелом. Пока подозреваемого не задержали. Ранее мальчик кинул петарду в канализацию в одном из районов китайской провинции Сычуань. Это спровоцировало мощный взрыв метана.