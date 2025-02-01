Маленький китаец кинул петарду в канализацию и взорвал метан в Сычуане

сегодня в 17:40

The Paper: мальчик повредил люксовые авто за сотни тыс долларов петардой в КНР

Мальчик-китаец кинул петарду в канализацию в одном из районов провинции КНР Сычуань. Это спровоцировало мощный взрыв метана, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Paper.

Из-за взрыва появился небольшой пролом в асфальте. На земле стояли автомобили, которые были сильно повреждены. Так, неосторожные действия ребенка нанесли серьезный урон люксовым авто за сотни тыс. долларов — Audi A8, Lincoln, Lexus, Land Rover и Porsche.

Сразу после взрыва ребенок убежал и попытался скрыться. Однако сотрудники правоохранительных органов Китая поймали его через час.

Ранее мужчине из Подольска оторвало руку петардой во время поминок.