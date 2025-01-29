МК: мужчине из Подольска оторвало руку петардой во время поминок
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Житель Подольска попытался запустить петарду во время поминок, но из-за взрыва ему оторвало кисть руки, сообщает «МК: срочные новости».
40-летний мужчина решил салютом почтить память умершего родственника. Поминки проходили сначала в квартире. Затем семья усопшего переместилась во двор, где собирались запустить фейерверк.
Однако петарду организатор салюта решил поджечь еще в подъезде. Она взорвалась прямо у него в руках.
Мужчине оторвало кисть руки. Вторая конечность также серьезно пострадала. Медики пытаются ее спасти.
Ранее мужчина упал на шампур на поминках в бане в Москве. Он поскользнулся и приземлился прямо на металлический стержень.