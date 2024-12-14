Мужчина упал на шампур на поминках в бане в Москве

44-летний мужчина упал на шампур на поминках в поселении Рязановское в Москве. Его увезли в больницу с травмой груди, сообщает SHOT .

Приятели устроили поминки погибшего друга в бане. Сначала они похоронили мужчину, а затем пошли париться, прихватив бутылки с горячительными напитками.

В этот момент 44-летний Андрей вышел из бани на улицу. Он хотел охладиться, но долгое время не возвращался обратно в помещение.

Тогда друзья отправились на поиски Андрея. Он, предположительно, поскользнулся и упал на шампур, проткнув кожу. Мужчину увезли в НИИ СП Н. В. Склифосовского.

Ранее мигрант разбился, упав с шестого этажа торгового центра «Афимолл» в Москве.