Мужчина упал на шампур на поминках в бане в Москве
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44-летний мужчина упал на шампур на поминках в поселении Рязановское в Москве. Его увезли в больницу с травмой груди, сообщает SHOT.
Приятели устроили поминки погибшего друга в бане. Сначала они похоронили мужчину, а затем пошли париться, прихватив бутылки с горячительными напитками.
В этот момент 44-летний Андрей вышел из бани на улицу. Он хотел охладиться, но долгое время не возвращался обратно в помещение.
Тогда друзья отправились на поиски Андрея. Он, предположительно, поскользнулся и упал на шампур, проткнув кожу. Мужчину увезли в НИИ СП Н. В. Склифосовского.
Ранее мигрант разбился, упав с шестого этажа торгового центра «Афимолл» в Москве.