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Мигрант разбился, упав с шестого этажа ТЦ «Афимолл» в Москве

35-летний мигрант из Таджикистана упал вниз с шестого этажа ТЦ «Афимолл» в Москва-Сити». Он хотел впечатлить друзей эффектным трюком, но не получилось, сообщает «МК: срочные новости» .

По словам очевидцев, погибший находился в торговом центре вместе с друзьями. В какой-то момент мужчина решил впечатлить их кульбитом.

Мигрант планировал перепрыгнуть с одного этажа на другой. Однако его трюк не удался.

В результате мужчина упал с шестого этажа и погиб.

Ранее в ТЦ «Афимолл» упал лифт с людьми внутри. Пострадали три человека.