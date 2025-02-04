При взрыве в московском ЖК «Алые паруса» погиб убийца-смертник, который и привел взрывчатку в действие 3 февраля, утверждает «112» со ссылкой на источник. По его данным, именно смертник оказался вторым погибшим при ЧП, в результате которого также был убит глава Федерации бокса ДНР и основатель «Армянского батальона» Армен Саркисян.

По предварительной информации, смертник мог нести на себе мину МОН-50. Он активировал взрывчатку, когда Саркисян вышел из лифта. Эпицентр взрыва находился на теле подрывника.

Предположительно, смертником оказался ранее судимый гражданин Армении.

Следствие рассматривает две основные версии произошедшего — убийство было либо совершено Украиной или проукраинскими лицами, либо произошло из-за «передела рынка табачной продукции», утверждает издание.

«Армен Саркисян был одним из крупнейших в стране поставщиков табака из-за рубежа», — добавляется в статье.

После взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» Саркисяну удалось выжить, однако вскоре он скончался от ран в реанимации. Изначально поступала информация, что вторым погибшим при взрыве мог быть телохранитель главы Федерации бокса ДНР, однако «112» утверждает, что им оказался смертник.

Официального подтверждения информации о гибели убийцы-смертника при взрыве в «Алых парусах» пока нет.