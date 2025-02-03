Перелили 4 л крови: основателя батальона «Арбат» Саркисяна оперировали 100 минут
Главу Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна оперировали почти 100 минут. Ему ушивали поврежденные участки сердца и легкого, сообщает Mash.
Медики подключали пациента к временному электрокардиостимулятору, ему перелили 4 л крови.
Глава Федерации бокса ДНР перестал дышать в районе 12:10, в 12:40 врачи констатировали его смерть после проведения реанимационных мероприятий.
Взрыв произошел в понедельник утром в подъезде дома № 77 в ЖК «Алые Паруса» в тот момент, когда Саркисян проходил через холл в сопровождении охраны. Возбуждено уголовное дело. Спасатели и пожарные уже завершили работы на территории жилого комплекса.
Покушение на Саркисяна, по мнению следователей, готовилось минимум месяц. Специалисты проверяют на причастность к взрыву всех жильцов элитного ЖК, особенно тех, кто арендует квартиру.