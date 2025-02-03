Работа спасателей на месте взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве завершена

Спасатели и пожарные завершили работы на территории столичного ЖК «Алые паруса» в Москве, где в понедельник произошел взрыв, сообщает ТАСС .

Спасатели и пожарные уже покинули место происшествия. Улетел вертолет Московского авиационного центра.

На территорию ЖК допускают только жильцов и сотрудников оперативных служб. Однако в дом жители в данный момент не могут зайти.

В понедельник утром прогремел взрыв в доме на улице Авиационной. В результате один человек погиб на месте и четверо пострадали. Личность погибшего еще не установлена.

По предварительным данным, целью взрыва было покушение на основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна. Он оказался среди пострадавших, получив сильное повреждение ноги, находился в коме. Врачи боролись за его жизнь, однако позже стало известно, что Саркисян умер в больнице.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают подозреваемого 35-45 лет.