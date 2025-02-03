Основатель «Армянского батальона» умер после взрыва в элитном ЖК Москвы

Основатель батальона «Арбат» Саркисян умер в больнице после взрыва в ЖК Москвы

Основатель батальона «Арбат» и глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после взрыва в московском ЖК «Алые паруса», утверждает источник 360.ru . После ЧП Саркисян потерял стопу, впал в кому и пережил клиническую смерть.

После покушения Саркисяна бросились спасать очевидцы. Свидетели наложили раненому жгут, чтобы остановить кровотечение. После этого создателя «Арбата» увезли в реанимацию.

В столичном Депздраве РИАМО сообщали, что при взрыве в «Алых парусах» погиб один человек и пострадали четверо. На тот момент врачи продолжали бороться за жизнь Саркисяна.

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в элитном ЖК «Алые паруса». В Кремле заявляли, что к расследованию подключены спецслужбы.