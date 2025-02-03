112: после взрыва в «Алых парусах» в Москве разыскивают подозреваемого 35-45 лет

После взрыва в элитном московском жилом комплексе «Алые паруса» правоохранительные органы разыскивают подозреваемого мужчину в возрасте от 35 до 45 лет, сообщает 112 .

В настоящий момент личность подозреваемого устанавливается. На опубликованном снимке изображен мужчина, который мог установить взрывчатку в холле ЖК.

Взрыв в «Алых парусах» на Авиационной улице в Москве произошел утром 3 февраля. Предварительно, мощность СВУ составляла 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Среди раненых числился глава федерации бокса ДНР и основатель «Армянского батальона» Армен Саркисян. Он был экстренно госпитализирован, но позднее скончался в больнице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.