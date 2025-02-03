Стало известно, как могло готовиться убийство Саркисяна в ЖК «Алые паруса»

Покушение на главу Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна готовилось минимум месяц. Сейчас силовики проверяют на причастность к взрыву всех жильцов элитного ЖК «Алые паруса», особенно тех, кто арендует жилье, сообщает Mash .

Следствие рассматривает версию, что убийцы Саркисяна следили за ним. Для этого, как считают правоохранители, киллеры могли арендовать квартиру в жилом комплексе.

При взрыве в ЖК на Авиационной улице погиб один человек и пострадали четверо, сообщали РИАМО в московском Депздраве. Позднее стало известно, что от полученных ранений скончался Армен Саркисян. В результате взрыва ему оторвало ногу, он впал в кому и пережил клиническую смерть. Вскоре глава Федерации бокса ДНР умер.

По факту взрыва в «Алых парусах» возбуждено уголовное дело. В Кремле заявляли, что к расследованию подключены спецслужбы.