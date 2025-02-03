Стало известно, как могло готовиться убийство Саркисяна в ЖК «Алые паруса»
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Покушение на главу Федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна готовилось минимум месяц. Сейчас силовики проверяют на причастность к взрыву всех жильцов элитного ЖК «Алые паруса», особенно тех, кто арендует жилье, сообщает Mash.
Следствие рассматривает версию, что убийцы Саркисяна следили за ним. Для этого, как считают правоохранители, киллеры могли арендовать квартиру в жилом комплексе.
При взрыве в ЖК на Авиационной улице погиб один человек и пострадали четверо, сообщали РИАМО в московском Депздраве. Позднее стало известно, что от полученных ранений скончался Армен Саркисян. В результате взрыва ему оторвало ногу, он впал в кому и пережил клиническую смерть. Вскоре глава Федерации бокса ДНР умер.
По факту взрыва в «Алых парусах» возбуждено уголовное дело. В Кремле заявляли, что к расследованию подключены спецслужбы.