При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек
В ночь на 23 июля в жилом доме на Мытной улице в Москве. В результате пожара пострадали девять человек, сообщает МЧС столицы в Telegram-канале.
Отмечается, что трое человек спрыгнули с четвертого этажа.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа — они находятся в скорой», — говорится в сообщении.
Спасатели вывели из подъезда 15 человек.
Установлено, что загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже.
Ранее в подмосковном городе Ивантеевка вспыхнул пожар в двухэтажном доме.