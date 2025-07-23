При пожаре в жилом доме на Мытной улице в Москве пострадали девять человек Происшествия сегодня в 02:41

В ночь на 23 июля в жилом доме на Мытной улице в Москве. В результате пожара пострадали девять человек, сообщает МЧС столицы в Telegram-канале.

Отмечается, что трое человек спрыгнули с четвертого этажа. «До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа — они находятся в скорой», — говорится в сообщении. Спасатели вывели из подъезда 15 человек. Установлено, что загорелись две квартиры и балкон на четвертом этаже. Ранее в подмосковном городе Ивантеевка вспыхнул пожар в двухэтажном доме.