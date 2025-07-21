Дом загорелся в Подмосковье после падения обломков БПЛА
Baza: дом загорелся в подмосковной Ивантеевке после падения обломков БПЛА
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В подмосковном городе Ивантеевка вспыхнул пожар в двухэтажном доме. По данным Baza, возгорание началось после падения обломков уничтоженного украинского беспилотника.
Огнем объят дом на улице Басова. Очевидцы утверждают, что перед пожаром они слышали два звука, напоминающих взрывы.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Прочие подробности выясняются.
Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военные сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Специалисты работают на месте падения обломков дрона, заявлял градоначальник.