Дом загорелся в Подмосковье после падения обломков БПЛА

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Baza: дом загорелся в подмосковной Ивантеевке после падения обломков БПЛА

В подмосковном городе Ивантеевка вспыхнул пожар в двухэтажном доме. По данным Baza , возгорание началось после падения обломков уничтоженного украинского беспилотника.

Огнем объят дом на улице Басова. Очевидцы утверждают, что перед пожаром они слышали два звука, напоминающих взрывы.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Прочие подробности выясняются.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские военные сбили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Специалисты работают на месте падения обломков дрона, заявлял градоначальник.