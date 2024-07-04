При пожаре в Одинцовском округе сгорели 2 частных дома и пострадал фасад ТЦ

В результате пожара в Одинцовском округе сгорели два частных дома. Пострадал также фасад здания торгового центра, который находится недалеко от места возгорания, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.