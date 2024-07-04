При пожаре в Одинцовском округе сгорели 2 частных дома и пострадал фасад ТЦ
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В результате пожара в Одинцовском округе сгорели два частных дома. Пострадал также фасад здания торгового центра, который находится недалеко от места возгорания, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.
Пожарным удалось локализовать возгорание.
В Одинцовском городском округе 4 июля на отрытой территории загорелись деревянные паллеты дома. Пожар произошел на улице Западной, дом 39.
Ранее площадь пожара выросла до 1600 кв. м.