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При пожаре в Одинцовском округе сгорели 2 частных дома и пострадал фасад ТЦ

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Московской области

В результате пожара в Одинцовском округе сгорели два частных дома. Пострадал также фасад здания торгового центра, который находится недалеко от места возгорания, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Пожарным удалось локализовать возгорание.

В Одинцовском городском округе 4 июля на отрытой территории загорелись деревянные паллеты дома. Пожар произошел на улице Западной, дом 39.

Ранее площадь пожара выросла до 1600 кв. м.