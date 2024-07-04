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Площадь пожара в Одинцове увеличилась до 1 600 кв м

Площадь пожара в доме в подмосковном Одинцове выросла до 1 600 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России .

По предварительным данным, в ходе происшествия никто не пострадал. Людям своевременно удалось эвакуироваться.

В Одинцовском городском округе 4 июля на отрытой территории загорелись деревянные паллеты дома. Пожар произошел на улице Западная, дом 39.

На месте работают порядка 60 специалистов и 15 единиц техники. Силы и средства постепенно наращивают.