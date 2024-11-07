При пожаре в Магадане погибли женщина и три ребенка

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Женщина и три ребенка сгорели в квартире в Магадане

Женщина и три ребенка в возрасте от шести до десяти лет погибли при пожаре в квартире в Магадане, сообщили в СУ СК России по Магаданской области.

Утром 7 ноября 2024 года загорелась квартира на третьем этаже одного из домов на улице Речной в Магадане.

«В ходе тушения пожара обнаружены тела женщины 1991 года рождения и трех малолетних детей возрастом от 6 до 10 лет», — сказано в сообщении ведомства.

СУ СК России по Магаданской области возбуждено уголовное дело, следователи выясняют причину происшествия.

Накануне в Нижегородской области при пожаре, возникшего из-за свечи, погибла пожилая женщина.