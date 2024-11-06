Страшный пожар произошел в Нижегородской области из-за свечи

Смертельный пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме в Починках, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Площадь возгорания составила примерно 12 квадратных метров. Для ликвидации пожара были задействованы 12 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

В результате происшествия погибла 84-летняя женщина, которая проживала в квартире вместе со своим внуком. Вскоре после того, как внук ушел на работу, соседи позвонили ему и сообщили о случившемся.

Также жильцы проинформировали спасателей о том, что женщина каждое утро зажигала свечи для проведения своих религиозных обрядов. По предварительным данным, именно это могло стать причиной возгорания.