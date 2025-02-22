При пожаре в частном доме в Омской области погибли двое детей и двое подростков

В частном доме в Омской области при пожаре погибли двое детей и двое подростков. Предварительно, матери в это время не было, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.

Пожар произошел в селе Ильичевка. Соседи заметили дым и сообщили в пожарную охрану. В доме пожарные обнаружили тела детей двух, четырех лет и подростков 17 и 19 лет без признаков жизни.

Причина пожара устанавливается.

Ранее в Кинешме Ивановской области детская шалость с огнем обернулась в трагедию: мальчик поджег балкон, а когда понял, что квартира закрыта на ключ, спрыгнул с него с целью спастись.