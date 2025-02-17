Первоклассник поджег балкон на пятом этаже и спрыгнул с него от страха

В Кинешме Ивановской области детская шалость с огнем обернулась в трагедию: мальчик поджег балкон, а когда понял, что квартира закрыта на ключ, спрыгнул с него с целью спастись, сообщает МЧС РФ .

Пожар произошел в квартире на пятом этаже по улице 2-я Львовская. Общая площадь горения составила 10 квадратных метра и охватила два соседних балкона. Причиной возгорания стала игра ребенка с огнем.

Предварительно установлено, что глава семейства уложил спать сына-первоклассника и пошел в магазин. В момент, пока мужчины не было дома, мальчик решил поиграть с огнем, поджег бумагу и бросил ее на балкон, после чего пламя распространилось.

Ребенок понял, что дверь заперта и спрыгнул с балкона, спасаясь от огня. В итоге мальчик получил перелом. В настоящее время решается вопрос о транспортировке его в ивановскую больницу с помощью авиации.