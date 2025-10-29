При операции против наркокартелей в Бразилии погибли более 50 мирных жителей

Как передает местный портал G1, среди погибших — более 50 местных жителей, ставших, по информации источников ТАСС, жертвами перекрестного огня. При этом губернатор штата Клаудиу Кастру категорически отрицает наличие среди погибших невиновных гражданских лиц, утверждая, что все жертвы были связаны с преступными группировками.

Местные жители сообщают о дополнительных 72 телах, обнаруженных в районе проведения операции, чья принадлежность к преступным группировкам пока не установлена. Все погибшие были доставлены на центральную площадь района для опознания родственниками.

Операция, начавшаяся 28 октября, стала одной из самых масштабных в истории города — в ней были задействованы более 2,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, были задержаны более 80 членов наркомафии и ликвидированы около 50 наркоторговцев.