Рио заблокирован: война между правительством и наркокартелями разгорелась в Бразилии

сегодня в 21:35

В Бразилии началась война между правительством и наркокартелями

В Бразилии вспыхнул ожесточенный конфликт между правительством и наркокартелями. За один час погибло не менее 80 человек, среди которых были гражданские лица, сообщает Mash .

Рио-де-Жанейро заблокирован. Все дороги и главные улицы города перекрыты баррикадами и угнанными автобусами. Местные банды, контролирующие значительную часть наркоторговли, объявили о блокаде в ответ на масштабную операцию полиции.

На севере города раздаются выстрелы, горят автомобили, жители прячутся в домах. Боевики картелей применяют FPV-дроны, чтобы блокировать выезды из районов.

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро обвинил президента Лулу да Сильву в отказе направить военных на помощь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.