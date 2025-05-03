При обстреле ВСУ Горловки пострадала женщина

В результате обстрела Калининского района Горловки в ДНР со стороны ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«В Калининском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии кассетного типа пострадала женщина 1988 года рождения», — сообщил он.

Пострадавшей оказана медицинская помощь.

По словам Пушилина, Вооруженные украинские силы с начала суток более 10 раз атаковали Горловку с применением артиллерии «натовского» калибра 155 миллиметров, в том числе используя кассетные боеприпасы.

Ранее спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что стремительное продвижение российской армии к Сумам объясняется близостью города к границе. По его словам, на этом участке фронта бойцы ВС РФ отказались от использования тяжелой техники в пользу маневренных квадроциклов.