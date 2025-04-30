ВС РФ изменили тактику и стремительно прорываются к Сумам — погранслужба Украины
Стремительное продвижение российской армии к Сумам объясняется близостью города к границе, заявил Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, на этом участке фронта бойцы ВС РФ отказались от использования тяжелой техники в пользу маневренных квадроциклов, сообщает «Укринформ».
Демченко утверждает, что украинцы массово минировали территорию на сумском направлении, чтобы армия России не могла использовать тяжелую бронированную технику. Россияне же, по его словам, изменили тактику и начали прорываться вглубь обороны ВСУ на квадроциклах.
«Иногда же малые штурмовые группы, разведывая там ситуацию, пытаются прорваться максимально глубоко, насколько им удастся, используя квадроциклы», — заявил Демченко.
Он добавил, что российские военные наступают и на других участках фронта.
Отвечая на вопрос журналиста о том, с чем связано «такое стремительное» продвижение ВС РФ к Сумам, Демченко ответил, что областной центр находится близко к российской границе. Также, по его словам, российские военные прорываются вперед благодаря использованию малых штурмовых групп.
«Фактически просто сам населенный пункт (Сумы — ред.), к сожалению, не так далеко от границы с Россией (от Сум до российской границы 30 км — „Укринформ“)», — сказал спикер погранслужбы.