Стремительное продвижение российской армии к Сумам объясняется близостью города к границе, заявил Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, на этом участке фронта бойцы ВС РФ отказались от использования тяжелой техники в пользу маневренных квадроциклов, сообщает «Укринформ» .

Демченко утверждает, что украинцы массово минировали территорию на сумском направлении, чтобы армия России не могла использовать тяжелую бронированную технику. Россияне же, по его словам, изменили тактику и начали прорываться вглубь обороны ВСУ на квадроциклах.

«Иногда же малые штурмовые группы, разведывая там ситуацию, пытаются прорваться максимально глубоко, насколько им удастся, используя квадроциклы», — заявил Демченко.

Он добавил, что российские военные наступают и на других участках фронта.

Отвечая на вопрос журналиста о том, с чем связано «такое стремительное» продвижение ВС РФ к Сумам, Демченко ответил, что областной центр находится близко к российской границе. Также, по его словам, российские военные прорываются вперед благодаря использованию малых штурмовых групп.

«Фактически просто сам населенный пункт (Сумы — ред.), к сожалению, не так далеко от границы с Россией (от Сум до российской границы 30 км — „Укринформ“)», — сказал спикер погранслужбы.