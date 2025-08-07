При обрушении потолка в доме на Невском проспекте в Петербурге погиб человек
В квартире на Невском проспекте в Петербурге произошло обрушение потолка. В результате происшествия погиб один человек, сообщает РИА Новости.
Кроме того, еще один человек пострадал. Его госпитализировали.
Прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.
На месте обрушения работают спасатели.
Ранее сообщалось, что кошка практически неделю ждет спасения на руинах обвалившейся многоэтажки в Саратове.