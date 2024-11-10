При нападении на монастырь в Испании погиб монах, семь человек пострадали

В городе Хилет испанской провинции Валенсия неизвестный напал на монастырь. В результате нападения погиб монах, еще семь человек пострадали, сообщает Lenta.ru .

Неизвестный проник на территорию монастыря утром. Он перепрыгнув через забор.

По данным El Periódico, 76-летний мужчина получил серьезную черепно-мозговую травму и умер в больнице.

Злоумышленника разыскивает полиция.

Ранее в челябинском селе Кунашак мужчина, состоящий на учете у психиатра, пробрался в столовую школы и схватился за ножи.