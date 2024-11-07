Псих с ножами атаковал школу под Челябинском

Физрук спас всю школу при нападении психбольного с ножами под Челябинском

В челябинском селе Кунашак мужчина, состоящий на учете у психиатра, пробрался в столовую школы и схватился за ножи. Благодаря грамотным действиям учителя физкультуры и труда Валерия М. удалось обойтись без пострадавших, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

ЧП случилось в начальной школе Кунашака в 09:30 по местному времени. В столовую учебного заведения со служебного входа пробрался психически больной человек, который схватил ножи.

Повара попытались отобрать у злоумышленника ножи, но вскоре укрылись в переходе. Ситуацию спас физрук и трудовик Валерий — он успел заблокировать нападавшего в помещении, и мужчина не смог проникнуть к детям и нанести им вред.

Вскоре к месту прибыли полицейские и росгвардейцы. Они задержали налетчика и увезли его в участок.

В пресс-службе регионального главка МВД заявили, что по факту произошедшего в школе Кунашакского района проводится проверка.