При авиаударах США по Йемену погибло пять человек

В результате ударов США по заводу керамики в йеменской провинции Сана погибли пять человек, сообщает РИА Новости .

Авиация США нанесла удары по заводу по производству керамики в столичной провинции Йемена Сане вечером 13 апреля.

Удары были нанесены после того, как хуситы объявили о новой ракетной атаке по Тель-Авиву и объектам на юге Израиля.

Ранее представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа сказал, что йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» в ответ на американские удары по стране атаковали авианосец USS Harry Truman, находящийся на севере Красного моря.