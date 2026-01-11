сегодня в 03:45

При атаке ВСУ в Воронеже получили повреждения домов 6 домов и два автомобиля

При атаке БПЛА ВСУ в Воронеже получили повреждения 6 домов и два автомобиля, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

«В различной степени повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники», — говорится в сообщении.

В результате атаки БПЛА на Воронеж число пострадавших увеличилось до четырех человек, повреждены 7 многоквартирных и шесть частных домов.

Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Воронеже. Взрывной волной повреждены минимум пять квартир.

По словам местных жителей, раздались более 30 взрывов над городом. По предварительной информации, город был атакован дронами типа «Лютый».

