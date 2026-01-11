Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронеж выросло до четырех

В результате атаки БПЛА на Воронеж число пострадавших увеличилось до четырех человек, повреждены 7 многоквартирных и шесть частных домов, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

«По уточненным данным, пострадали четыре человека», — отметил он.

По его словам, одна женщина получила черепно-мозговую травму, у другая — проникающее ранение брюшной полости; у третьей, а также у мужчины — легкие порезы.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Воронеже. Взрывной волной повреждены минимум пять квартир.

По словам местных жителей, раздались более 30 взрывов над городом. По предварительной информации, город был атакован дронами типа «Лютый».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.