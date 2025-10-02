При атаке у синагоги в Манчестере убиты 2 человека
Фото - © Zydrius Tartenis / Фотобанк Лори
Два человека погибли после атаки у синагоги в британском Манчестере. Один из них — нападавший, сообщает РИА Новости.
Один пострадавший находится в критическом состоянии. Всего ранены четверо.
По данным ТАСС, мужчина напал с ножом на людей у синагоги. Он атаковал охранника. На место происшествия прибыли взрывотехники.
Силовикам позвонил прохожий. Он сообщил, что машина въехала в людей. Также один человек был ранен ножом.
Полиция начала стрелять по нападавшему. Он был убит. Британские силовики использовали код PLATO. С помощью него сообщают, что идет террористическая атака.
