сегодня в 14:45

При атаке у синагоги в Манчестере убиты 2 человека

Два человека погибли после атаки у синагоги в британском Манчестере. Один из них — нападавший, сообщает РИА Новости .

Один пострадавший находится в критическом состоянии. Всего ранены четверо.

По данным ТАСС, мужчина напал с ножом на людей у синагоги. Он атаковал охранника. На место происшествия прибыли взрывотехники.

Силовикам позвонил прохожий. Он сообщил, что машина въехала в людей. Также один человек был ранен ножом.

Полиция начала стрелять по нападавшему. Он был убит. Британские силовики использовали код PLATO. С помощью него сообщают, что идет террористическая атака.

