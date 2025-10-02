Нападение у синагоги в Манчестере: у нескольких человек ножевые ранения

сегодня в 13:21

Четыре человека получили ножевые ранения при нападении у синагоги в Манчестере

В Манчестере на северо-западе Англии произошло нападение на синагогу. В результате ножевые ранения получили четыре человека, сообщает ТАСС .

Неизвестный с ножом напал прохожих у синагоги. Уточняется, что также был совершен наезд автомобилем на людей.

Инцидент произошел на улице Миддлтон-роуд. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Полиция произвела выстрелы в, предположительно, преступника», — заявил сотрудник полиции в эфире телеканала Sky News.

