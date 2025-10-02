Нападение у синагоги в Манчестере: у нескольких человек ножевые ранения
Фото - © Zydrius Tartenis / Фотобанк Лори
В Манчестере на северо-западе Англии произошло нападение на синагогу. В результате ножевые ранения получили четыре человека, сообщает ТАСС.
Неизвестный с ножом напал прохожих у синагоги. Уточняется, что также был совершен наезд автомобилем на людей.
Инцидент произошел на улице Миддлтон-роуд. На месте происшествия работают экстренные службы.
«Полиция произвела выстрелы в, предположительно, преступника», — заявил сотрудник полиции в эфире телеканала Sky News.
