При атаке дронов ВСУ в Таганроге получили повреждения два жилых дома

Два многоквартирных дома получили повреждения из-за атаки дронов в Таганроге Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Он отметил, что повреждения получили два многоквартирных дома по улице Лизы Чайкиной.

На место происшествия выехали дежурные оперативные службы. Информация о последствиях атаки БПЛА и пострадавших уточняется.

Ранее в небе над Таганрогом Ростовской области раздались несколько взрывов, вызванных, по предварительной информации, срабатыванием системы ПВО в районе порта.

Жители Ростовской области утверждают, что слышали от двух до шести взрывов вблизи местного порта, а также видели яркие вспышки на небе.