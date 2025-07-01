В аэропорту Нижнекамска ограничили полеты гражданских самолетов

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В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на полеты гражданских судов. Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале отметил, что ограничения на полеты в аэропорту Бегишево введены для обеспечения безопасности.

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 60 вражеских беспилотников в небе над Россией. Больше всего дронов сбито над Крымом и Ростовской областью.

О жертвах среди мирного населения из-за атаки БПЛА сообщили в ДНР. В Луганске вспыхнул крупный пожар. Он охватил значительную территорию в одном из районов города.