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При атаке дрона ВСУ на курское село пострадала женщина

В результате атаки украинского дрона на курское село Будки пострадала женщина, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале .

«В результате удара ранена 58-летняя женщина. В результате атаки ей посекло ноги, открылось сильное кровотечение», — рассказал он.

На месте пострадавшей оказывают первую медицинскую помощь. По словам врио губернатора, как только позволит обстановка, женщину доставят в больницу.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее президент России Владимир Путин получил доклад от главы генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о завершении военной операции против украинских вооруженных сил в Курской области и полном освобождении региона.