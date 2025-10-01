Презервативы в анусе: находчивый транс* пытался ввезти кокаин в Россию

В аэропорту Домодедово задержали 22-летнего трансгендера* из Бразилии. При просвечивании внутри его тела обнаружили странные предметы, сообщает SHOT .

Бывший мужчина, а теперь уже женщина, прилетела в Россию из Дубая. Оказалось, что в заднем проходе у нее были презервативы с неким веществом. Таким образом находчивый трансгендер* пытался провезти в РФ кокаин.

Масса запрещенного вещества составила 250 граммов. Неудавшегося наркокурьера-трансгендера* заключили под стражу.

Ранее житель города Мурино Даниил К., осужденный на 11 лет заключения за убийство и расчленение 26-летнего транссексуала*, после оглашения приговора заявил о желании поучаствовать в СВО. Пока неизвестно, удовлетворят ли просьбу расчленителя.

* Деятельность ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в России.

