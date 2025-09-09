Муринец, расчленивший транссексуала* за слова про член у жены, попросился на СВО

Житель города Мурино Даниил К., осужденный на 11 лет заключения за убийство и расчленение 26-летнего транссексуала*, после оглашения приговора заявил о желании поучаствовать в СВО. Пока неизвестно, удовлетворят ли просьбу расчленителя, сообщает «Фонтанка» .

Сегодня, 9 сентября, суд признал 26-летнего жителя Ленинградской области виновным в расправе над транссексуалом*. Инстанция выяснила, что в феврале 2025 году он по пьяни зарезал знакомого Вячеслава, который позиционировал себя Ариной*.

Поводом для расправы стало то, что Вячеслав сказал жене Даниила Лолите, которая ранее сменила пол, что у нее есть член. Из-за этого приятель называл Лолиту Аркадием. Супруг этого не выдержал и набросился на обидчика с ножом, нанеся ему множество ударов. Позже Даниил расчленил труп Владислава, а через три дня пара упаковала останки в чемоданы и пыталась скрыться в Карелии.

В итоге расчленителя трансгендера* приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Супруга осужденного Лолита осталась в статусе свидетельницы.

* Деятельность ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в России