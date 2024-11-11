Превратился в инвалида: в Кузбассе мужчина получил производственную травму

По данным прокуратуры, мужчина трудился мастером на горячем участке работ, из-за травмы стал инвалидом и лишился работоспособности на 80%.

Прокуратура направила иск в суд о компенсации морального ущерба и утраченного заработка. Потерпевшему присудили 1,5 млн рублей морального вреда и еще 79 тыс. по заработку. Ведомство контролирует исполнение решения.

Ранее жительница Уфы выиграла суд о вреде уколов красоты. Потерпевшая обратилась к косметологу для улучшения состояния кожи и уменьшения морщин, но уже на следующий день у нее поднялась температура и появилась слабость, а затем она обнаружила у себя на лице атрофические рубцы. Теперь косметолог должна выплатить девушке 2 млн рублей морального ущерба за изуродованное лицо и 1 млн штрафа.