Press TV: спасатели не нашли обломки вертолета на указанном беспилотником месте

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Иранские спасатели достигли «источника тепла», обнаруженного турецким беспилотником, следов вертолета президента Ибрагима Раиси не обнаружили, сообщает РИА Новости со ссылкой на Press TV.

Ранее турецкий беспилотник Akıncı обнаружил источник тепла в горах Ирана, где могли быть возможные обломки вертолета президента Раиси.

Борт Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и делегацией потерпел крушение в воскресенье днем.

Наземные поиски вертолета не увенчались успехом из-за горной местности и плохой погоды.

Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в иранский Тебриз утром в понедельник, где произошло крушение.