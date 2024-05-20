Press TV: спасатели не нашли обломки вертолета на указанном беспилотником месте
Турецкий беспилотник ошибся в определения места крушения вертолета Раиси
Иранские спасатели достигли «источника тепла», обнаруженного турецким беспилотником, следов вертолета президента Ибрагима Раиси не обнаружили, сообщает РИА Новости со ссылкой на Press TV.
Ранее турецкий беспилотник Akıncı обнаружил источник тепла в горах Ирана, где могли быть возможные обломки вертолета президента Раиси.
Борт Ми-171 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и делегацией потерпел крушение в воскресенье днем.
Наземные поиски вертолета не увенчались успехом из-за горной местности и плохой погоды.
Первый самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта «Жуковский» в иранский Тебриз утром в понедельник, где произошло крушение.